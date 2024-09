Nubifragi in arrivo e l'allerta meteo gialla emessa ieri della sala operativa della Protezione civile regionale, oggi, giovedì 26 settembre 202, diventa arancione per Lecco.

Nubifragi: l'allerta meteo diventa arancione per Lecco

2Una vasta area di bassa pressione in approfondimento sulle Isole Britanniche provocherà un massiccio afflusso di correnti umide meridionali a ridosso di Alpi e Prealpi, che nelle prossime ore verranno interessate da moderate e forti precipitazioni - si legge nel bollettino - Nel dettaglio, si conferma una netta intensificazione delle piogge dal pomeriggio di oggi 26/09 su tutta l'area alpina e prealpina, dove in serata risulteranno forti e localmente a carattere di rovescio o temporale, con cumulate massime possibili fino a 100-130 mm nelle 12 ore sui versanti esposti ai flussi meridionali, in particolare su Valchiavenna, Alto Lario, Valtellina, Orobie e parte della Valcamonica. Su pianura e Appennino precipitazioni assenti o poco significative, attese con maggiore probabilità a ridosso delle Prealpi; solo in serata possibile un più ampio interessamento della pianura settentrionale sotto forma di veloci rovesci o temporali. Vento che si manterrà moderato o forte da Sud sull'Appennino ed in quota sulle Alpi: in particolare sull'Appennino risulterà moderato o forte su tutta l'area, molto forte nei settori del crinale oltre i 1000 metri, con probabili velocità di raffica massime fino 80-100 km/h".

"Si attende il successivo transito nella notte di domani 27/09 della parte più attiva della perturbazione e la traslazione delle precipitazioni verso Est, che localmente su Alpi e Prealpi orientali potranno insistere per l'intera prima parte del giorno con possibili massimi locali compresi tra 30-50 mm. Contestualmente sarà possibile l'interessamento anche della pianura centro- orientale sotto forma di brevi rovesci o temporali, specialmente nella notte e al primo mattino. In serata si prevedono nuove precipitazioni su Alpi e Prealpi Occidentali, con moderata probabilità sotto forma di rovesci e temporali, possibili anche di forte intensità. Per quanto riguarda la ventilazione, si segnala che sull'Appennino nella notte saranno ancora possibili raffiche fino a 70-90 km/h oltre i 1000 metri".