E' prevista ancora pioggia domani su Lecco e la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso una nova allerta meteo di livello giallo per il nostro territorio e non solo.

Domani ancora pioggia: nuova allerta meteo gialla su Lecco

"Nel corso della giornata di oggi 25/09 sulla Lombardia vi sarà la possibilità nel pomeriggio di qualche isolato piovasco su Alpi e Prealpi, con meno probabilità sulla pianura, mentre in serata deboli precipitazioni sono attese su Alpi e Prealpi Occidentali - si legge nel bollettino della Protezione civile - Previste sulla regione per domani 26/09 precipitazioni deboli su Alpi e parzialmente Prealpi nella prima parte del giorno, mentre dal pomeriggio è attesa una netta intensificazione dei fenomeni; attese precipitazioni con intensità da moderata a forte, con cumulate totali localmente molto forti (valori massimi locali oltre i 100 mm nelle 24 ore, maggiormente probabili in serata), su gran parte dell'area alpina e prealpina e in particolare lungo i versante esposti ai flussi meridionali su Valchiavenna, Alto Lario, Valtellina (specialmente sui settori centrali), Orobie e parte della Valcamonica".

"Su pianura e Appennino precipitazioni assenti o poco significative, attese con maggiore probabilità a ridosso delle Prealpi; tuttavia, in tarda serata sarà possibile un maggior interessamento dei settori di pianura Nord-occidentali con precipitazioni a carattere convettivo non escluse. Vento in rinforzo da Sud già dal mattino sull'Appennino e in quota sulle Alpi: in particolare sull'Appennino risulterà moderato o forte su tutta l'area, con velocità di raffica massime fino a 80-100 km/h oltre i 1000-1200 metri e fino 65-80 km/h a quote inferiori. Sulle Alpi attese raffiche massime fino a 60-70 km/h oltre i 1200-1500 metri lungo i versanti e le cime esposte, fino a 90 km/h sui crinali più settentrionali".

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattina di domani 26/09 l’eventuale aggiornamento dell'allerta in conseguenza del peggioramento previsto a partire dal tardo pomeriggio di domani 26/09.