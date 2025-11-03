La domenica piovosa di ieri ha regalato una spettacolare imbiancata sul Grignone, offrendo uno scenario mozzafiato già visibile dalle prime ore di questa mattina.

Oggi, lunedì 3 novembre 2025, il sole è tornato a splendere sulla provincia di Lecco, regalando un contrasto di colori straordinario: il rosso e l’arancio delle foglie d’autunno, il blu cristallino del cielo e il candore della neve sulle cime.

Neve sul Grignone e ritorno del sole: i colori d’autunno incantano la provincia di Lecco

Secondo le previsioni di ARPA Lombardia, un’area di alta pressione si estende sull’Italia, garantendo tempo stabile sulla Lombardia fino a giovedì 6 novembre. Le giornate saranno caratterizzate generalmente da cielo sereno o poco nuvoloso con velature, anche se nelle ore più fredde in pianura potrebbe formarsi qualche nebbia.

A partire da venerdì 7 novembre, l’ingresso di un sistema di bassa pressione sul Mediterraneo Occidentale porterà maggiore nuvolosità e possibili deboli precipitazioni sui settori meridionali della regione nel corso del weekend. Le temperature saranno in lento e progressivo calo fino a venerdì, per poi rimanere stazionarie, mentre i venti rimarranno generalmente deboli e di direzione variabile.

Un inizio di novembre che unisce i colori caldi dell’autunno alle prime nevicate, regalando uno spettacolo naturale unico agli occhi di chi ama la montagna e i panorami lecchesi.