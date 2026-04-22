Neve fuori stagione sulle montagne lecchesi, poi spazio al miglioramento: tra mercoledì e giovedì torna il sole, ma nel weekend possibile nuova variabilità.

“Aprile pazzerello”… ormai anche marzo ha perso il titolo. In questi giorni il meteo continua a sorprendere tra improvvisi temporali, schiarite e sbalzi termici che sembrano tipici di stagioni diverse nello stesso momento. Domenica, ad esempio, su Lecco si sono registrati brevi ma intensi acquazzoni, mentre appena il sole si riaffaccia le temperature tornano rapidamente a salire, regalando un assaggio quasi estivo.

Neve in Grignetta e meteo instabile: aprile tra schiarite, rovesci e colpi di scena invernali

A confermare il quadro instabile è anche l’episodio di maltempo delle ultime ore: la perturbazione ha riportato la neve in quota, con la Grignetta imbiancata fino a circa 1350–1400 metri. Un ritorno invernale decisamente fuori stagione che testimonia la forte variabilità atmosferica di questo periodo.

Secondo gli esperti di meteo della Val San Martino, la giornata di oggi, mercoledì 22 aprile 2026, si apre con cieli nuvolosi e residue precipitazioni deboli, soprattutto nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, però, è atteso un progressivo miglioramento, con ampie schiarite e cieli che diventeranno via via poco nuvolosi. Dalla seconda parte della giornata, le piogge risulteranno assenti.

Già dal pomeriggio si farà strada una maggiore stabilità atmosferica, che diventerà più evidente nella giornata di giovedì 23 aprile, quando l’alta pressione, centrata sulle Isole Britanniche, favorirà condizioni più soleggiate su tutto il Nord Italia.

Per il fine settimana, invece, lo scenario resta più incerto: la previsione indica una bassa affidabilità e la possibilità di nuova variabilità, con qualche rovescio che potrebbe interessare soprattutto la giornata di domenica 26 aprile.

Sul fronte delle temperature, si prevede un calo fino a mercoledì 22, seguito da un graduale aumento nei giorni successivi, in linea con il ritorno di condizioni più stabili.

In sintesi, una settimana di transizione: tra ultimi colpi d’inverno in quota e prime vere sensazioni di primavera.