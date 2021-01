Neve in collina e pioggia in pianura: il meteo della Befana e dei prossimi giorni

In pianura piove, ma le colline lecchesi e non solo sono tornate a imbiancarsi di neve. Oggi, mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania e ultimo giorno di queste feste 2021, il meteo non sarà dei più benevoli.

Neve in collina e pioggia in pianura

Secondo l’esperto meteo Christian Brambilla l’arrivo di brezze da est questa notte ha fatto calare la temperatura e l’umidità nella parte centrale e nord della nostra regione ed insieme a deboli precipitazioni ha portato qualche fiocco di neve oltre i 200-400 metri sul Lecchese, Comasco, Alta Brianza, Valchiavenna, Bergamasca occidentale, sud Valtellina e Oltrepò Pavese.

In mattinata sono possibili episodi di fiocchi misti a neve anche a quote più basse su queste province.

Il meteo della Befana

Durante la giornata sono previsti cieli nuvolosi con aperture verso tardo pomeriggio sulla zona ovest della Lombardia. Le temperature minime oscilleranno tra 0 e 2 gradi mentre le massime tra 3 e 5 gradi.

E i prossimi giorni?

Domani, giovedì 7 gennaio 2021 la giornata sarà caratterizzata da una alternanza tra sole e nuvole. Temperature stabili tra 0 e 2 gradi le minime e tra 3 e 5 gradi le massime. La colonnina di mercurio si abbasserà decisamente venerdì: le temperature minime scenderanno tra i -6 e i -3 gradi. Massime invece stabili. Sarà una giornata serena e con gelate mattutine. Attenzione quindi al ghiaccio sulle strade.