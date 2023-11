Il maltempo che sta imperversando ormai da giorni sul nostro territorio ha portato disagi e preoccupazione soprattutto per il livello del Lago e del fiume Adda, ma ha anche regalato uno spettacolo... quello della prima neve.

Dopo Grignetta e Resegone questa mattina, venerdì 3 novembre 2023, ad essere imbiancata è anche Valcava.

Neve: dopo Grignetta e Resegone imbiancata anche Valcava

Ecco le foto pubblicate da Angelo Brumana del ristorante da Fausto e chiosco di Valcava.

Ricordiamo che nei giorno scorsi, proprio in cosiderazione delle conizioni meteo di questi giorni il Soccorso Alpino ha fatto un appello alla prudenza che riproponiamo integralmente.

Pioggia, nebbia, prima neve: l’autunno porta con sé i cambiamenti stagionali caratteristici del periodo e, per chi va in montagna, è importante fare molta attenzione. Il controllo delle previsioni meteorologiche è una buona pratica in ogni momento dell’anno, per questo anche adesso bisogna verificare che cosa dicono i bollettini ufficiali e modificare i comportamenti da tenere quando si va in montagna.

La pioggia rende il terreno scivoloso e quando le precipitazioni sono oltre la norma, i corsi d’acqua possono diventare più difficili da attraversare o diventare un ambiente a rischio. Il terreno bagnato può gelare in superficie, non appena la temperatura cala, e diventare più instabile. In quota è comparsa la neve e per apprezzare l’incanto del paesaggio imbiancato, bisogna ricordare che il manto nevoso può presentare numerose criticità, richiede un’analisi attenta e una preparazione meticolosa delle escursioni.

Per muoversi in sicurezza in un ambiente invernale, bisogna anche avere il giusto equipaggiamento, come abbigliamento tecnico, scarpe adeguate, ramponi. I dispositivi di soccorso Artva, pala e sonda, accertatevi di saperli utilizzare nel modo corretto; sono obbligatori per tutte le attività su neve, dallo sci d’alpinismo alle escursioni a piedi o con le ciaspole, svolte in particolari ambienti innevati e dove potrebbe esserci il rischio di distacchi di valanghe.

Diminuiscono le ore di luce a disposizione e quindi è opportuno calcolare bene i tempi, soprattutto quelli del rientro. Occhio quindi alle previsioni, ai bollettini nivometeorologici; se avete dubbi, chiedete agli esperti. La montagna è meravigliosa: in cambio richiede sempre prudenza e buon senso.