Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Continua a imperversare il maltempo sul nostro territorio: Lago e Adda continuano a fare paura e il fiume è esondato a Olginate.

Fiume Adda esondato a Olginate

Campi e alzaia allagati a Olginate in zona Fornasette.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Oltre 80 millimetri di pioggia caduti a Olginate e Calolzio

A dare un quadro della situazione sono gli esperti di Meteo Val San Martino che puntualmente, ogni mattina, illustrano la situazione del territorio con dati e previsioni. "Il profondo vortice depressionario denominato 'Ciran' sta traslando verso levante. Continuerà ancora per qualche ora a condizionare fortemente il tempo sulle nostre regioni con forti precipitazioni seguite poi da intensi flussi occidentali decisamente freschi - spiegano nel loro bollettino -

Mentre scriviamo (ore 7.25) forti rovesci sono ancora in corso, nevosi a quote montane. Da ieri abbiamo registrato cumulate complessive superiori a 80 mm (a Calolziocorte, ad esempio, 86 mm con 51 mm dalla mezzanotte. 86 mm accumulati anche a Olginate). Dalle prossime ore sono attese schiarite irregolari a partire da ovest in estensione verso est. Precipitazioni in esaurimento nel corso della mattinata. Nuovo peggioramento atteso dalla seconda parte di giornata di domani, sabato 4 novembre. Temperature minime in netto calo, massime in lieve rialzo. Minime comprese tra 0.6°C di Passo di Valcava e 11.4°C di Pontida, Arlate di Calco e Calolziocorte. Zero termico intorno a 1700 metri. Venti al piano da deboli a moderati dai quadranti occidentali, sui monti da moderati a forti da nordovest".

La situazione del Lago

Bacino del Lago e Adda in continua crescita. Secondo quanto dichiarato ieri dal Prefetto di Lecco Sergio Pomponio la piena del Fiume è prevista nella mattinata di oggi.

Ecco la situazione del lago alle 7 di questa mattina, venerdì 3 novembre 2023.

Dati del 03-11-23 alle 07:00

altezza sullo zero idrometrico: 163.2 cm

deflusso (portata in uscita dal lago): 657.8 m3/s

afflusso (portata in ingresso al lago): 873.4 m3/s

riempimento (% rispetto ai limiti di regolazione): 117.6 %

portata derivata: --

stato di esercizio della traversa: Vigilanza ordinaria

Galleria fotografica Mario Stojanovic