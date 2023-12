Aspettavate con ansia i primi fiocchi in pianura? Oggi, lunedì 4 dicembre 2023, secondo gli esperti meteo sarete accontentati visto che è prevista neve su Lecco anche a basse quote.

Neve anche in pianura su Lecco

Dal pomeriggio di oggi, lunedì secondo Arpa Lombardia infatti è previsto un "modesto peggioramento con deboli precipitazioni, nevose sino a quote molto basse e localmente anche in pianura. Domani Martedì 5 residuo maltempo con neve fino a quote molto basse, migliora in serata".

Stato del cielo: progressivo aumento della nuvolosità da ovest, fino a molto nuvoloso o coperto nella seconda parte del giorno.

Precipitazioni: deboli o molto deboli dal pomeriggio ad iniziare da ovest, in lieve intensificazione nell'Oltrepò Pavese durante la notte. Quota neve fino in pianura su Lomellina e Oltrepò Pavese, limite intorno a 200-400 metri altrove.

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile calo. In pianura minime intorno a -1°C, massime intorno a 3°C.

Zero termico: intorno a 400 metri, in abbassamento ad ovest della regione, fino a 200 metri circa.

Venti: in pianura deboli variabili o assenti, in montagna deboli meridionali.

Le previsioni di per domani