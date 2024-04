Il primo aprile, con i suoi scherzi, è passato ormai da un pezzo, eppure in questo pazzo aprile lo scherzo lo ha fatto il meteo! E' tornata la neve sui monti (e non solo) lecchesi! I fiocchi sono caduti ovunque, dal Moregallo al Cornizzolo (dove un 22enne, sorpreso dalla nevicata, è stato tratto in salvo da Vigili del fuoco e Soccorso Alpino), dalla Valsassina alla Valle San Martino!

Neve ad aprile sui monti Lecchesi: le cime son di nuovo bianche

La perturbazione, unita ad un abbassamento delle temperature, ha cancellato con un colpo di spugna la primavera!

"Tra oggi, lunedì 22 aprile 2024, e domani ci viene regalata una parentesi dal sapore decisamente invernale, grazie a correnti fredde di origine polare 'aspirate' dal centro di bassa pressione - spiegano gli esperti di Meteo Val San Martino - Da metà settimana però le temperature torneranno ad essere più consone al periodo".

Il meteo di oggi

"Precipitazioni possibili fino dalla notte e per tutta la giornata, deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto a metà giornata".

"Neve oltre i 700 metri circa. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico attorno ai 1100 metri. -2.4°C la minima a Passo di Valcava, -0.1°C a San Marco di Torre de Busi (Coldara) e +6.0°C a Calolziocorte. Venti da deboli a moderati dai quadranti orientali in attenuazione verso sera".