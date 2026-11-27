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Un venerdì 27 novembre 2026 all’insegna delle nuvole, ma senza particolari rischi di pioggia, poi un fine settimana con condizioni meteorologiche più stabili e spazio anche per il sole…. e che spettacolo le vette innevate!. È quanto prevedono le ultime indicazioni del servizio meteorologico di Regione Lombardia per il territorio lecchese.

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Meteo Lecco, weekend tra nuvole e schiarite: da sabato torna il sole (e che spettacolo le vette innevate…)

La situazione è influenzata da un nucleo depressionario in discesa sull’Europa centrale verso il Nord Italia, che determina una fase debolmente instabile sulla regione. A Lecco, per oggi, venerdì 27 novembre, è atteso cielo prevalentemente coperto, con temperature comprese tra 6 e 11 gradi. La probabilità di precipitazioni è molto bassa e non sono previsti accumuli di pioggia significativi.

Il cambiamento si farà sentire già da sabato 28 novembre, quando la nuvolosità tenderà a diminuire. Dopo una notte e un primo mattino che potranno essere caratterizzati da nubi basse, nel pomeriggio sono attese schiarite più ampie e condizioni generalmente soleggiate.

Domenica 29 novembre il cielo sarà variabile, con alternanza di nuvole e aperture anche generose. Le temperature in pianura subiranno un lieve calo, soprattutto nei valori minimi, che si avvicineranno allo zero. Possibili banchi di nebbia nelle prime ore della giornata.

Una nuova perturbazione potrebbe attraversare la Lombardia lunedì 30 novembre, portando deboli precipitazioni. Si tratterà tuttavia di una parentesi: già da martedì 1° dicembre è atteso il ritorno di una circolazione anticiclonica, con ampi spazi soleggiati che dovrebbero caratterizzare anche mercoledì 2 dicembre.