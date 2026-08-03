La perturbazione ha portato oltre 40 millimetri di pioggia in alcune zone, ma Meteo Valle San Martino annuncia il ritorno dell’anticiclone africano e di giornate roventi

La tregua è già finita. Dopo il brusco peggioramento che nella mattinata di ieri, domenica 2 agosto 2026, ha interessato la provincia di Lecco con piogge abbondanti e un deciso calo delle temperature, il caldo torna rapidamente a farsi sentire. A confermarlo sono gli esperti di Meteo Valle San Martino, che parlano di un ritorno dell’anticiclone africano, destinato a riportare valori in aumento già nelle prossime ore.

Meteo Lecco, torna il caldo dopo la pioggia: temperature in aumento dopo la tregua

«Bella boccata d’ossigeno quella regalataci dalla perturbazione di ieri mattina, che ha colpito particolarmente i nostri settori apportando precipitazioni copiose – 44 millimetri a Oggiono, 36 a Olginate e 34 a Erve – e un sensibile calo delle temperature», spiegano da Meteo Valle San Martino.

Una pausa, però, destinata a durare poco. «Ora, 3 agosto 2026, torniamo a fare i conti con il caldo intenso per alcuni giorni, sempre con lo stesso schema che si ripete da maggio: le correnti fresche e instabili si tuffano dal Mar di Norvegia verso le isole britanniche e l’Atlantico, favorendo la risalita di aria calda africana fino alla penisola iberica, alla Francia meridionale e all’Italia», osservano i previsori.

Per la giornata di oggi non mancherà comunque un po’ di variabilità. «Un pochino di instabilità atmosferica, soprattutto a ridosso dei rilievi per via di infiltrazioni di aria più umida in quota, caratterizzerà la giornata con qualche nube e qualche piovasco sparso alternato a schiarite anche ampie», proseguono gli esperti.

Le temperature sono già in aumento, con lo zero termico che risale fino a 4.300 metri. La minima della notte è stata di 20,6 gradi al Passo Valcava e di 24,2 gradi a Olginate. I venti saranno deboli da sud-ovest in quota, mentre in pianura prevarrà il consueto regime di brezze.