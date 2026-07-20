L’ondata di caldo che ha caratterizzato le ultime settimane è destinata a perdere gradualmente intensità. Secondo Meteo Valle San Martino, l’alta pressione che ha dominato l’Europa occidentale e il Mediterraneo «tende ad indebolirsi sull’Europa centrale, permettendo l’avvicinamento alle Alpi di correnti atlantiche più fresche», una situazione che favorirà un graduale cambio di scenario anche sulla Lombardia.

Meteo, il grande caldo inizia a cedere: temperature in calo

Oggi, lunedì 20 luglio 2026, esperti spiegano che «le temperature inizieranno gradualmente a diminuire e nei prossimi giorni torneranno su valori più in linea con il periodo», segnando così una tregua dopo il lungo periodo caratterizzato da caldo intenso e afa.

Per la giornata odierna, in privincia di Lecco e nelle aree limitrofe, il cielo si presenterà inizialmente in prevalenza nuvoloso, ma con una progressiva tendenza a schiarite fino a condizioni di sereno o poco nuvoloso. Nelle prime ore del mattino non si escludono residue precipitazioni, sotto forma di locali rovesci o temporali.

Le temperature sono previste in diminuzione sia nei valori minimi sia in quelli massimi. Le minime registrate nelle località monitorate oscillano tra i 14,8°C di Valcava e i 21,9°C di Calolziocorte.

Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.800 metri, mentre i venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali, con successiva rotazione dai quadranti orientali.

Dopo una lunga fase dominata dall’anticiclone, il meteo sembra dunque avviarsi verso condizioni più gradevoli e tipicamente estive, con temperature meno estreme e una maggiore variabilità atmosferica.