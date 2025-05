Maxi grandinata nel Lecchese: immagini impressionanti. Allagamenti e interventi dei pompieri

Sono davvero impressionanti le immagini della maxi grandinata che si è abbattuta sul Lecchese nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 maggio 2025. Tra le zone più colpite quella di Valgreghentino e Olginate dove la grandine ha ricoperto i prati quasi fosse neve. Non solo ma la quantità di acqua mista a ghiaccio caduta nel giro di una mezz'ora, ha trasformato le strade in torrenti in piena creando non pochi disagi. Tre le squadre dei Vigili del fioco stanno operando dalla centrale di Lecco e distaccamento Valmadrera Una decina le chiamate di soccorso gestite . Attualmente la situazione si è calmata, nonostante gli allagamenti, non ci sono feriti.

Maxi grandinata nel Lecchese: immagini impressionanti

Al momento sul nostro territorio è in vigore una allerta meteo gialla emessa dalla sala operativa della Protezione Civile regionale. Come previsto si è registrato un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica sulla Lombardia, con rovesci e temporali da isolati a sparsi che hanno interessato inizialmente i settori prealpini centro-orientali e l’Appennino. Nel corso della giornata, i fenomeni si sono estesi anche alla fascia prealpina e pedemontana occidentale.

Non solo ma tra il tardo pomeriggio di oggi e questa sera sarà possibile una ulteriore intensificazione delle piogge, anche a carattere temporalesco, sulla parte occidentale della fascia prealpina, pedemontana e di alta pianura. La Protezione civile non esclude precipitazioni localmente forti su Laghi Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali e sulla parte settentrionale dell'alta pianura centro occidentale (Nodo Idraulico di Milano e Pianura Centrale).

Per la giornata di domani 22/05 sono previste piogge diffuse, più insistenti sulla parte pedemontana e prealpina e Appennino. Fenomeni in estensione e intensificazione ovunque al mattino, salvo sulla bassa pianura orientale dove le precipitazioni rimarranno deboli sparse.

Nel corso del pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni a Ovest, mentre saranno insistenti moderate o localmente forti sui rilievi prealpini e dell'alta pianura centro orientale e Appennino, in attenuazione in serata e confinati con maggior probabilità alla fascia di bassa pianura. Non sono escluse precipitazioni forti con isolati accumuli anche fino a 80-100 mm su Orobie Bergamasche, Valcamonica e Laghi e Prealpi Orientali. Le precipitazioni avranno anche carattere di rovescio e temporale.