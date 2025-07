video

Il maltempo non si esaurirà in giornata: anche per domani, venerdì 4 luglio, è previsto un nuovo peggioramento.

Una “tempesta perfetta” si è abbattuta poco prima delle 16 di oggi, giovedì 3 luglio, sul territorio lecchese, colpendo in particolare i paesi della Valle San Martino. Fortissime raffiche di vento, pioggia battente e grandine hanno interessato diverse località, tra cui Calolziocorte, Monte Marenzo, Carenno, Olginate e Valgreghentino.

Nel giro di pochi minuti, il cielo si è fatto nero sopra la valle: dense nuvole hanno coperto il sole, accompagnate da un repentino calo delle temperature. In alcuni paesi più in quota si sono verificati brevi ma intensi episodi di grandine. Impressionanti le raffiche di vento, che hanno creato preoccupazione tra i residenti.

Al momento, fortunatamente, non si registrano danni significativi.

Maltempo sul Lecchese: raffiche di vento, pioggia e grandine sulla Valle San Martino

Come previsto, è in vigore per tutta la giornata un’allerta meteo gialla, diramata dalla sala operativa della Protezione Civile regionale per la provincia di Lecco.

Nel bollettino ufficiale si legge:

“Dalla seconda parte della giornata di oggi, giovedì 3 luglio, sono previsti rovesci e temporali sparsi sui rilievi, in possibile spostamento sulla pianura da metà pomeriggio e in serata. Bassa probabilità di fenomeni organizzati e persistenti, ma sono possibili eventi localmente intensi per il persistere di condizioni calde e umide. Attenuazione dell’instabilità nel corso della serata a partire dai rilievi settentrionali”.

Il maltempo non si esaurirà in giornata: anche per domani, venerdì 4 luglio, è previsto un nuovo peggioramento.

“Dalla seconda parte della giornata – si legge ancora nel bollettino – sono previsti ulteriori rovesci e temporali sparsi sui rilievi, persistenti anche nelle ore serali sui settori orientali. Possibili rovesci e temporali isolati anche in pianura, soprattutto in serata, quando è atteso un rinforzo del vento da Est nei bassi strati, a partire dalla pianura e dai primi rilievi orientali”.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare nelle ore pomeridiane e serali, e di tenersi aggiornati sull’evoluzione della situazione attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile e della Regione Lombardia.

(video di Calolzio e foto di copertina Mario Stojanovic)