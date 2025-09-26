La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 settembre 2025, un’allerta meteo di colore arancione per la provincia di Lecco e per l’area del Lario.

Maltempo: nuova allerta meteo arancione per la provincia di Lecco e il Lario

Per la restante parte della giornata di oggi, 26/09, si prevedono deboli precipitazioni a carattere principalmente di rovescio, possibili su tutto il territorio nel corso del pomeriggio e della sera, con maggiore insistenza sulla fascia prealpina centrooccidentale, dove potranno assumere saltuariamente carattere temporalesco e dare luogo a isolati superamenti di 15-40 mm nelle 6h e 12h. Neve oltre i 2000-2200 metri.

Per la giornata di domani, 27/09, si prevedono precipitazioni deboli o moderate in attraversamento della regione da Ovest verso Est, a partire dalla notte e con esaurimento in serata sui settori orientali. Le precipitazioni potranno essere localmente a carattere di rovescio o, meno frequentemente, temporale, con possibili massimi locali compresi tra 30 e 40 mm/6h, 40 e 50 mm/12h e 50 e 60 mm/24h. La quota neve è prevista attorno ai 2000-2200 metri.

Le condizioni meteo sono in costante evoluzione, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati dalle autorità competenti nelle prossime ore.