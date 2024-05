Maltempo: in corso lo svuotamento della vasca di laminazione di Costa Masnaga. Attese piogge fortissime

Emergenza maltempo in tutta la Lombardia on il Lambro osservato speciale. In queste ore è stato attivato lo svuotamento delle vasche di laminazione che si sono riempite nelle ultime settimane e, in particolare, nella giornata di ieri, mercoledì 15 maggio.

Maltempo: in corso lo svuotamento della vasca di laminazione di Costa Masnaga

A comunicarlo è stato poco fa l'assessore regionale al Territorio, Gianluca Comazzi in un aggiornamento sulla situazione riguardante le vasche di laminazione del fiume Lambro.

"È in corso il graduale svuotamento delle aree di laminazione che agiscono sul fiume Lambro riempitesi nelle scorse ore. In particolare, la vasca di Inverigo che ha una capienza di 1 milione di metri cubi, oltre al lago di Pusiano che garantisce una laminazione di 5 milioni di metri cubi. È attiva anche la vasca di Costa Masnaga con una capienza di 1,5 milioni di metri cubi. Sono inoltre in corso sopralluoghi nelle aree interessate. Gli interventi sono funzionali a prevenire ulteriori ondate di maltempo", ha fatto sapere l'assessore regionale.

Attese piogge fortissime

Grazie all'attivazione delle vasche di laminazione, già realizzate da Regione Lombardia, che limitano le piene del Lambro, si sta fronteggiando una situazione davvero difficile e contenendo impatti ancor più pesanti su tutti i comuni a valle. La preoccupazione, però, non è finita e l'attenzione resta altissima. Anche per le previsioni meteo che annunciano ancora forti precipitazioni nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio.

Le vasche di laminazione, come noto, sono opere idrauliche progettate per immagazzinare temporaneamente l'acqua in eccesso durante forti precipitazioni: in pratica fungono da serbatoi temporanei per accogliere l'acqua di troppo, per scaricarle in seguito con una portata molto bassa in fiumi o bacini. Il loro obiettivo principale è quello di ridurre la portata del flusso d'acqua (quindi la quantità di acqua che passa nel tempo), prevenendo o quanto meno riducendo così inondazioni e danni alle infrastrutture e alle comunità locali.