Temporali, grandine e forti raffiche hanno interessato il territorio nelle ultime ore: registrati oltre 30 mm di pioggia a Olginate. Da oggi graduale miglioramento con schiarite e temperature in rialzo.

La perturbazione che nella giornata di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, ha attraversato il territorio lecchese ha riportato anche tanta neve sul Grignone, imbiancando nuovamente le quote più alte dopo il brusco peggioramento delle condizioni meteo. Temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento hanno interessato in particolare il pomeriggio di ieri e la serata di ieri , causando precipitazioni abbondanti su gran parte della provincia (tanto che lo svincolo all’ospedale della Lecco Ballabio si è allagato).

Maltempo in attenuazione: torna il sole sul Lecchese, neve fresca sul Grignone dopo la perturbazione di ieri

Dalle prossime ore di oggi, 7 maggio 2026, la circolazione depressionaria tenderà però ad allontanarsi verso levante, favorendo un graduale miglioramento del tempo che dovrebbe accompagnarci almeno fino alla giornata di sabato.

“Attorno alle ore 7.30, deboli rovesci sparsi stanno ancora interessando alcuni settori già colpiti dal maltempo delle scorse ore -spiegano gli esperti di Meteo Val San Martino – Analizzando i dati rilevati dalla stazione meteorologica di Olginate, martedì sono caduti complessivamente 8.1 mm di pioggia, ai quali si aggiungono i 30.7 mm registrati nella giornata di ieri e altri 3.8 mm accumulati dalla mezzanotte di oggi”.

Nel corso della giornata sono attese ampie schiarite, con precipitazioni in progressivo esaurimento e cieli che dal pomeriggio-sera diventeranno sereni o poco nuvolosi.

“Le temperature sono previste in aumento, con lo zero termico che si porterà attorno ai 2400 metri di quota. A Calolziocorte la temperatura minima registrata è stata di 10.8°C. Per quanto riguarda la ventilazione, in quota soffieranno venti moderati da Ovest, mentre al piano i venti saranno deboli e a regime variabile”.