Maltempo in arrivo su Lecco: allerta gialla per lunedì 1 settembre

Dopo una domenica di sole e stabilità, dalla mattinata di lunedì attesi piogge, temporali e raffiche di vento fino a 40 km/h

Il sole che oggi, domenica 31 agosto 2025, scalda Lecco e la Lombardia, sarà presto sostituito da una nuova ondata di maltempo. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha infatti emesso una allerta gialla per rischio idrogeologico, in vigore dalla giornata di domani, lunedì 1 settembre 2025.

Oggi tempo stabile

Per la restante parte della giornata odierna non sono attesi fenomeni significativi: l’atmosfera risulta infatti priva dell’energia necessaria per lo sviluppo di temporali. La vigilanza meteorologica resta quindi senza particolari criticità.

Domani, peggioramento progressivo

A partire da domani si prevede un peggioramento delle condizioni meteo. La perturbazione arriverà da Ovest, colpendo dapprima i settori occidentali per poi estendersi a buona parte della Lombardia, ad eccezione della Bassa Pianura Orientale.

Le prime piogge sono attese già in mattinata sul Nord-Ovest, inizialmente deboli e non convettive. Nel pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno sui settori nordoccidentali, con cumulate anche significative, per poi raggiungere le zone orientali, dove tuttavia saranno più contenute.

Il carattere delle precipitazioni diventerà progressivamente convettivo, aumentando la possibilità di temporali diffusi. Contestualmente, sono attesi anche rinforzi di vento sui rilievi, con raffiche fino a 30-40 km/h.

Aggiornamento nelle prossime ore

Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, nella mattinata di domani, analizzerà i nuovi modelli previsionali e rivaluterà i codici di allerta validi per la seconda parte di lunedì e per la giornata di martedì 2 settembre.