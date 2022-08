Maltempo in arrivo sul Lecchese e non solo dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 30 agosto 2022 tanto che la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, idraulico e forti temporali.

Maltempo in arrivo: scatta l'allerta meteo a Lecco

"Un flusso occidentale debolmente perturbato porterà variabilità per tutto il resto della giornata di oggi 30/08, con instabilità a carattere convettivo in aumento dal tardo pomeriggio a partire dai settori occidentali. Nel pomeriggio sono attesi rovesci o temporali isolati su rilievi e pianura occidentali, di debole o moderata intensità - si legge nel documento di allerta - Dal tardo pomeriggio è previsto un aumento della probabilità di temporali forti su pianura occidentale e Prealpi centro-occidentali, con interessamento anche della pianura centrale in tarda serata".

La Protezione civile segnala inoltre rinforzi di vento estesi nelle aree interessate dai temporali più intensi.

Le previsioni per domani

Per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto, " si attende il completamento del passaggio temporalesco con temporali di moderata o forte intensità in spostamento verso Est nel corso della notte. Durante la mattinata saranno possibili fenomeni più insistenti sui settori orientali. La probabilità di fenomeni intensi è prevista in calo dalle ore 12 circa, tuttavia rovesci o isolati temporali di debole o moderata intensità saranno possibili ovunque, più probabili sui settori orientali e sui rilievi. Si segnalano inoltre rinforzi di vento, associati agli eventi temporaleschi".

