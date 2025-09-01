Il carattere delle precipitazioni sarà prevalentemente temporalesco: inizialmente sui settori orientali, poi estendendosi a quelli centrali e occidentali.

La Protezione civile ha innalzato a arancione l’allerta meteo per la provincia di Lecco. La decisione è stata comunicata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 settembre 2025, attraverso un nuovo bollettino della sala operativa regionale.

Maltempo a Lecco: l’allerta meteo passa da gialla ad arancione

Per la restante parte della giornata, le condizioni rimarranno instabili. Le precipitazioni, inizialmente deboli e continue, tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio e nella serata, colpendo in particolare i settori occidentali. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con possibili accumuli locali compresi tra 50 e 100 mm.

La perturbazione interesserà inizialmente solo le zone occidentali e marginalmente quelle orientali, per poi spostarsi gradualmente verso Est.

Anche domani, martedì 2 settembre, si prevedono condizioni di instabilità. Le piogge saranno concentrate soprattutto nelle ore notturne e mattutine, ma non mancheranno precipitazioni anche nel corso della giornata.

La possibilità di fenomeni intensi sarà maggiore sulla fascia prealpina, anche se il flusso in quota proveniente da Nord potrebbe trascinare i temporali verso Sud.

Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti dei bollettini della Protezione civile.