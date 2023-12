Lecco spazzata dal vento forete in questo venerdì 22 dicembre 2023 tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo gialla per il nostro territorio e non solo.

Lecco spazzata dal vento forte: allerta meteo

"Dalle prime ore e nella mattinata oggi ulteriore estesa intensificazione della ventilazione settentrionale a tutte le quote, diffusamente a carattere di foehn sia nelle valli esposte sia sulle pianure, specie quelle centrali e orientali - si legge nel documento di allerta - Le zone relativamente meno interessate dalle raffiche più intense risultano le pianure occidentali e l’Appennino, mentre le zone di Alta Pianura saranno interessate dai venti di foehn con raffiche anche superiori a 60 km/h e velocità medie del vento maggiori di 40 km/h, soprattutto in mattinata. Si segnalano velocità medie tra i 35 e 50 km/h sulle altre zone, con picchi di raffica anche di 70 km/h alle quote di riferimento. In alta quota venti fin oltre 90 km/h. Dal pomeriggio leggera tendenza alla diminuzione di intensità del vento, specie sulle zone di pianura centro-occidentali".