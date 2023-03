Un forte vento imperversa in queste ore su Lecco tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo per la nostra provincia.

Lecco spazzata da vento forte: allerta meteo

Già nella notte le raffiche sono state intense. "Nostri settori abbiamo registrato notevoli raffiche massime a San Marco di Torre de Busi/Coldara (86.7 km/hr), Passo di Valcava (64.4 km/hr) e Arlate di Calco (51.5 km/hr)" spiegano gli esperti di MeteoValSanMartino

"I venti potranno assumere in parte anche a carattere di Foehn. Attese raffiche massime nelle valli alpine e prealpine tra 50-70 km/h, fino a 70-90 km/h in alta quota oltre i 1800 metri. Sulla pianura centro-occidentale e Appennino raffiche fino a 50 km/h. Sono previste, sui settori orientali della regione, precipitazioni deboli sparse o localmente moderate, che potranno assumere anche carattere di rovescio o locale temporale - si legge nel documento di allerta - Per la giornata di oggi 15/03 permarranno venti da Nord-Ovest che, in parte, potranno assumere anche carattere di Foehn. Nelle valli alpine e prealpine sono attese raffiche mediamente tra 50 e 70 km/h e oltre i 1500 metri sulle Alpi saranno possibili raffiche fino a 90 km/h. Sui settori di pianura, appennino e zona del Garda, fino a metà pomeriggio, sono previsti venti moderati e a tratti forti. I fenomeni sono attesi in generale attenuazione dal tardo pomeriggio"