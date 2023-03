Forti piogge e vento: allerta meteo su Lecco

Stasera maltempo in arrivo su Lecco: si prevendono forti piogge e vento e per questo la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.

Forti piogge: allerta meteo su Lecco

Dalla serata di oggi, lunedì 13 marzo 2023 sono attese, a partire dai settori più occidentali, precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, localmente anche a carattere di rovescio - si legge nel documento di allerta meteo - Sulla pianura fenomeni più irregolari con maggiore coinvolgimento dei settori occidentali. In questa fase non si escludono isolati e deboli temporali. Entro metà giornata di domani 14/03 sono attesi mediamente 20-40 mm su Alpi e Prealpi, ma non si esclude che localmente si possano raggiungere i 50-60 mm sulle Prealpi Centro-Orientali. Sulla pianura sono previste cumulate tra 5-20 mm, fino a 30 mm possibili su settori settentrionali del Nodo Idraulico di Milano. La fase acuta dell’evento sarà compresa tra la notte e il primo mattino di martedì 14/03".

Previsto anche vento

"A partire dalla serata di oggi 13/03, si attende un generale rinforzo della ventilazione - aggiungono dalla Protezione Civile - In pianura attese raffiche localmente fino a 50 km/h e in quota sui settori alpini fino a 70 km/h. Sui settori appenninici si attendono i maggiori rinforzi di vento con raffiche massime che, tra la notte e il mattino di domani 14/03, potranno raggiungere i 70-80 km/h. Si segnala in quota la possibilità di raffiche locali fino a 100 km/h. Nella seconda parte della giornata di domani 14/03, l'allontanamento della perturbazione verso Est porterà dell'instabilità su Prealpi e pianura centro-orientali, con possibilità di rovesci e locali temporali, in prevalenza di debole o al più moderata intensità. Si attende un aumento della ventilazione da Nord su tutta l'area alpina e prealpina, localmente anche a carattere di Foehn nelle valli e sulla pianura occidentale"