Dopo la pioggia di giovedì 19 novembre 2026, lo spettacolo della neve in Grignetta apre una giornata che sarà caratterizzata dall’assenza di precipitazioni.
Lecco: sole e temperature miti, ma domenica torna la pioggia
Oggi, venerdì 20 novembre, su Lecco e il territorio è previsto tempo prevalentemente soleggiato, con qualche annuvolamento nel pomeriggio, ma senza rischio di pioggia. Le temperature saranno piuttosto gradevoli per il periodo, con una massima che potrà raggiungere i 16 gradi, mentre al mattino e in serata il clima resterà più fresco, con valori intorno ai 6-8 gradi.
Il bel tempo proseguirà anche domani, sabato 21 novembre, quando il sole sarà protagonista per gran parte della giornata. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, favorendo condizioni ideali per le attività all’aperto. La colonnina di mercurio potrà salire fino a 17 gradi nelle ore centrali, mentre qualche nube in più è attesa dalla serata, con un progressivo aumento della copertura.
Il quadro cambierà invece domenica 22 novembre, quando è previsto un deciso peggioramento. Il cielo sarà prevalentemente coperto e tornerà la pioggia, soprattutto nel corso della mattinata e attorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio le precipitazioni dovrebbero gradualmente attenuarsi, lasciando spazio a una nuvolosità diffusa. Si assisterà anche a un sensibile calo delle temperature: la massima non dovrebbe superare i 9 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 6. Una domenica dunque decisamente più fredda e grigia rispetto alle due giornate precedenti.