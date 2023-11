Lecco: resta l'allerta per lago e Adda ancora per qualche giorno

Cielo sereno questa mattina, lunedì 6 novembre 2023, su Lecco, anzi quello di oggi è proprio quel Quel Cielo di Lombardia, così bello quand'è bello, così splendido, così in pace decantato da Don Lisander, ma resta l'allerta per lago e Adda.

Lecco: resta l'allerta per lago e Adda

E' quanto si legge nel bollettino della Protezione civile regionale che ha emesso un codice di allerta gialla per il nostro territorio. "Lunedì 6 novembre previste deboli precipitazioni nella seconda parte della giornata - si legge nel documento di allerta - I fenomeni risulteranno più probabili tra l'alta pianura centro-orientale, le Orobie bergamasche e le Prealpi orientali, con valori ovunque inferiori ai 10 mm. La quota della neve si collocherà oltre i 1500 metri sulle Alpi. Venti in rinforzo sui rilievi e provenienti dai quadranti meridionali, in particolare sull'Appennino Pavese. Il codice giallo per rischio idraulico sulle zone di Bassa Pianura Centrale si riferisce al deflusso delle piene dei corsi d'acqua interessati negli ultimi giorni da innalzamenti significativi, nel loro ultimo tratto. Il codice giallo per rischio idraulico sulla zona Lario e Prealpi Occidentali fa riferimento al livello idrometrico del lago di Como che, seppur in calo, rimarrà sopra la soglia di attenzione per alcuni giorni".

"Dai 168 cm sullo zero idrometrico misurati all''idrometro di Malgrate raggiunti tra la giornata di venerdì e sabato, ieri siamo scesi a 158 cm con la portata in deflusso che supera quella in afflusso e il livello del lago in lenta discesa - ha spiegato Il presidente del Consorzio dell’Adda, Emanuele Mauri - Servirà qualche giorno, ma in assenza di precipitazioni già tra martedì e mercoledì la situazione dovrebbe rientrare anche a Como dove ci sono stati i disagi maggiori. Attualmente entrano 520 mc si al secondo e ne escono 635 con tutte le paratoie della diga di Olginate completamente aperte ormai dal 22 ottobre a oggi. Le precipitazioni di carattere nevoso ci hanno aiutati a mitigare l'impatto delle forti piogge e la pioggia di sabato non è stata eccessivamente abbondante".