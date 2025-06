Lecco nella morsa del caldo: allerta rossa per il disagio da calore in tutta la provincia. È una domenica rovente quella di oggi, 29 giugno 2025 per Lecco e l’intera Lombardia. Le alte temperature registrate e previste hanno portato l’ATS della Brianza a confermare il bollino rosso nel bollettino del disagio da calore, che evidenzia condizioni di rischio per la popolazione, soprattutto per le persone anziane e fragili.

L’obiettivo dell’iniziativa dell’Agenzia di Tutela della Salute è contenere le emergenze legate al caldo e supportare gli individui più esposti, spesso anche soli, attraverso una rete di interventi di assistenza e prevenzione. Le temperature elevate unite a tassi di umidità significativi innalzano l’indice "Humidex", che misura la percezione del caldo da parte del corpo umano.

Secondo l'ultimo bollettino ARPA Lombardia, per Lecco è stato registrato un livello di "disagio forte". Una condizione condivisa anche da gran parte delle province lombarde.

Questa mattina, la rete delle stazioni meteorologiche della Val San Martino ha rilevato temperature minime comprese tra i +18.8°C a Pontida e i +23.8°C a Calolziocorte, valori già elevati per le prime ore del giorno. Le massime attese in pianura raggiungono i 38°C, con uno zero termico attorno ai 5000 metri, segno di un’atmosfera estremamente calda e stabile.

Secondo Meteo Val San Martino, l’alta pressione africana continuerà a dominare anche oggi, mantenendo il cielo sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni e con un caldo afoso e opprimente. La ventilazione sarà debole, di provenienza sud-occidentale, sia in pianura che in montagna.

Attesa un'inversione a partire da lunedì

Da domani è attesa una leggera inversione di tendenza, con la comparsa di instabilità pomeridiana, ma per oggi il consiglio resta uno solo: evitare le uscite nelle ore centrali della giornata, idratarsi frequentemente e prestare attenzione ai soggetti vulnerabili, soprattutto anziani, bambini e malati cronici.

Per ulteriori aggiornamenti sul disagio da calore e le misure attivate a Lecco, è possibile consultare i siti ufficiali di ATS Brianza e ARPA Lombardia.