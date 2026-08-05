L’ondata di caldo non accenna a mollare la presa. Secondo le previsioni di Meteo Val San Martino, l’anticiclone che da giorni interessa il territorio continua a dominare la scena in provincia di Lecco, alimentato da correnti molto calde provenienti direttamente dal Nord Africa.

Lecco nella morsa del caldo africano: 37 gradi e ansia per l’incendio sul Moregallo

«Non cede la cupola anticiclonica che continua a pompare aria calda direttamente dal Nord Africa», spiegano gli esperti di Meteo Val San Martino, evidenziando come il quadro meteorologico resterà ancora caratterizzato da condizioni tipicamente estive e temperature ben oltre la media del periodo.

Un primo, parziale cambiamento potrebbe arrivare nel fine settimana: «Solo nel week end si smorzerà leggermente con un lieve calo termico e qualche temporale sparso possibile». Una pausa però destinata a durare poco, perché la settimana di Ferragosto potrebbe riportare condizioni simili a quelle attuali: «Dovrebbe tornare identica a questa con caldo in aumento e temperature di molto al di sopra della media».

Il caldo intenso, unito alla lunga assenza di precipitazioni significative, sta creando anche condizioni critiche per il territorio. «Purtroppo come tutti sicuramente sapete a causa del gran caldo e dei boschi veramente secchi, da ieri sera un grosso incendio si è attivato anche nella nostra valle sul Moregallo», sottolineano da Meteo Val San Martino, richiamando l’attenzione sulla situazione dell’incendio boschivo che sta interessando il Monte Moregallo, nel Lecchese.

Per la giornata odierna il quadro resterà pressoché invariato rispetto a quello precedente: «La giornata odierna, mercoledì 5 agosto 2026, sarà la fotocopia di quella di ieri, cieli sereni con la possibilità di qualche nuvola innocua nel corso della giornata». Le precipitazioni saranno assenti.

Sul fronte delle temperature non sono previste variazioni significative: «Le massime toccheranno ancora punte di 35/37 gradi al piano», mentre anche lo zero termico resterà su valori eccezionalmente elevati, «a 4300/4400 metri di quota in pieno giorno».

I venti saranno deboli: «Da SW in quota, deboli variabili al piano».