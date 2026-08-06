Temperature roventi, notti tropicali e un nuovo aumento del caldo atteso da domenica: i dati della stazione di Olginate fotografano un’estate da record

La provincia di Lecco continua a fare i conti con il dominio dell’anticiclone africano, che mantiene condizioni di caldo intenso e temperature ben oltre la media del periodo. Anche nei prossimi giorni il quadro resterà caratterizzato da un clima rovente, con solo una breve parentesi di maggiore instabilità attesa tra domani, venerdì 7 agosto, e sabato 8 agosto 2026.

«Continua il gran caldo con l’anticiclone africano sempre attivo anche se tra domani e sabato un debole cedimento lascerà filtrare correnti umide in quota che determineranno una debole o moderata instabilità sui nostri settori con attività termoconvettiva pomeridiana/serale» spiegano gli esperti di Meteo Val San Martino.

Una pausa solo temporanea, perché il caldo è destinato a tornare protagonista. «Ma da domenica si intravede nuovamente caldo in aumento».

Lecco, il caldo non molla: già 38 giornate oltre i 33 gradi dall’inizio dell’estate

La conseguenza sarà ancora una volta quella di notti tropicali e giornate caratterizzate da temperature massime che potranno superare i 35/36 gradi.

A confermare la portata di questa lunga fase calda sono anche i dati raccolti dalla stazione meteorologica di Olginate, analizzati dagli esperti della Val San Martino. Dall’inizio dell’estate sono infatti già 38 le giornate con temperature superiori ai 33 gradi: tre nel mese di maggio, tredici a giugno, diciassette a luglio e cinque ad agosto, contando anche la giornata di oggi, giovedì 6 agosto.

Per la giornata odierna le condizioni saranno molto simili a quelle di ieri, con cielo generalmente stabile e solo qualche possibile addensamento pomeridiano lungo i rilievi più elevati.

«Oggi giornata fotocopia di quella trascorsa ieri con qualche addensamento pomeridiano lungo i rilievi più alti».

Le temperature saranno «in linea o in leggero rialzo rispetto a quelle di ieri», con lo zero termico che si manterrà attorno ai 4200 metri di quota.

I valori minimi registrati confermano il caldo persistente: 22,6 gradi al Passo Valcava e 25,3 gradi a Olginate.

Sul fronte dei venti, la situazione resterà tranquilla: «Venti in quota deboli da SSW. Al suolo deboli di direzione variabile».

Una nuova giornata quindi all’insegna del caldo intenso, in attesa della breve parentesi instabile prevista tra venerdì e sabato e del nuovo rialzo termico annunciato per l’inizio della prossima settimana.