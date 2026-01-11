Raffiche fino a 100 km/h sul Lario e rischio incendi boschivi in aumento: codice giallo nelle zone prealpine e pedemontane

La provincia di Lecco sotto l’attenzione dei meteorologi per la giornata di oggi, domenica 11 gennaio 2026, a causa del persistere di venti forti, soprattutto nella prima parte della giornata tanto che la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso una allerta meteo gialla.

Lecco: allerta meteo per vento forte

Secondo le previsioni, il cielo sarà prevalentemente sereno, con assenza di precipitazioni significative, sebbene non si escludano fenomeni molto deboli ad alte quote nelle aree di confine settentrionale.

La ventilazione sostenuta interesserà principalmente la zona del Lario, dove sono attese raffiche comprese tra 60 e 80 km/h, con possibili picchi locali fino a 100 km/h. È dunque consigliata cautela, in particolare per chi deve transitare in aree esposte al vento o svolgere attività all’aperto.

Fortunatamente, nel corso della giornata è prevista una decisa attenuazione del vento, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio e in serata.

Gli esperti raccomandano comunque di seguire aggiornamenti costanti e di adottare tutte le precauzioni necessarie fino al completo esaurirsi della ventilazione sostenuta.

Oltre al vento, le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale determineranno nei prossimi giorni un graduale aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, con grado di pericolo medio. Particolarmente a rischio sono Valchiavenna, Valcamonica, settori prealpini e pedemontani, dove non è presente la copertura nevosa.

Per tali motivi, è stato emesso il CODICE GIALLO per rischio incendi boschivi, con possibilità locale di incendi a bassa intensità e propagazione lenta. Si invita la popolazione a adottare comportamenti corretti, informarsi costantemente sulle previsioni tramite l’app AllertaLOM e avvisare le autorità competenti in caso di avvistamento di incendi.

Gli esperti raccomandano di seguire aggiornamenti costanti e di mantenere tutte le precauzioni necessarie fino al miglioramento delle condizioni atmosferiche e del rischio incendi.