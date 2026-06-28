La Sala operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia ha confermato per la giornata di oggi, domenica 28 giugno 2026, una fase di marcata instabilità atmosferica che interesserà in particolare i settori alpini e prealpini, con interessamento anche della provincia di Lecco nelle ore pomeridiane e serali.

Lecco, allerta meteo gialla: attesi temporali anche intensi

Nel corso del pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi, con maggiore probabilità di fenomeni intensi lungo la fascia prealpina. In concomitanza con i temporali più forti, potranno verificarsi accumuli di pioggia compresi tra 30 e 50 millimetri in poche ore, valori che potrebbero causare locali criticità idrogeologiche e allagamenti.

Nelle ore tardo pomeridiane non si esclude un’ulteriore estensione dell’instabilità anche alla pianura occidentale, con particolare riferimento alle aree tra Milanese e Lomellina.

Vento e possibili criticità

Associati ai fenomeni temporaleschi saranno possibili forti raffiche di vento, stimate tra 55 e 65 km/h soprattutto su Alpi e Prealpi occidentali nel pomeriggio. Tra tardo pomeriggio e inizio sera i rinforzi di vento potranno interessare anche l’Appennino e la bassa pianura occidentale. Sul settore del Lago di Garda sono previste raffiche fino a 45–55 km/h.

La Protezione Civile segnala inoltre la possibilità di fenomeni localmente intensi e rapidi, con fulminazioni frequenti e grandinate di piccola o media dimensione.

Le previsioni per lunedì 29 giugno

Per la giornata di domani, lunedì 29 giugno, le condizioni meteorologiche saranno inizialmente più stabili tra notte e primo mattino. Successivamente, dalla tarda mattinata, è prevista una nuova fase di instabilità con lo sviluppo di temporali sui rilievi alpini, prealpini e sull’Appennino.

I fenomeni potranno risultare più intensi sulla fascia centro-occidentale, con accumuli di pioggia tra 20 e 30 millimetri, localmente fino a 50 millimetri. Nel pomeriggio i temporali si sposteranno verso la pianura occidentale, interessando inizialmente l’alto Milanese e la Brianza, per poi estendersi alla bassa pianura sud-occidentale.

In concomitanza con i fenomeni più intensi saranno possibili raffiche di vento fino a 60–80 km/h, con temporanei rinforzi diffusi su gran parte della pianura.

Raccomandazioni

Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, in particolare durante gli spostamenti e le attività all’aperto nelle ore più critiche. Si raccomanda di evitare soste in prossimità di alberi, corsi d’acqua e strutture instabili, e di mettere in sicurezza oggetti esposti a vento e pioggia.

La situazione resta sotto costante monitoraggio da parte della Sala operativa regionale della Protezione Civile.