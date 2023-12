Vento forte in arrivo su Lecco tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo gialla.

Lecco: allerta meteo per vento forte

"Le piogge che stanno interessando il territorio dalle prime ore della giornata di oggi 01/12 andranno incontro ad intensificazione a partire dalle prime ore pomeridiane e saranno in ulteriore incremento diffuso tra il tardo pomeriggio e la sera, quando non saranno esclusi fenomeni anche di tipo convettivo - si legge nel documento di allerta - L'area più interessata sarà la fascia alpina e prealpina ed in particolare la parte centro orientale tra Alta Valtellina, Valcamonica, Orobie e Prealpi Orientali dove le precipitazioni persisteranno moderate o localmente forti fino alla notte di domani, mentre saranno meno intense sul comparto prealpino e alpino più occidentale. In pianura precipitazioni da deboli a moderate, più intense con maggior probabilità sulla parte di alta pianura centro occidentale, deboli sui settori di bassa pianura. Quota neve generalmente oltre 1600-1800 metri o localmente a quote di poco inferiori durante la fase più intensa nel corso della serata. Dal pomeriggio e in serata attesi rinforzi di vento da Sud in Appennino e sui rilievi alpini e prealpini centro orientali attorno e oltre a quota 1000 metri, con possibili raffiche attorno a 70 km/h. La prima parte della giornata di domani 02/12 sarà ancora instabile, con piogge diffuse nella notte e fino a metà mattinata su tutta la Regione e più intense sulla fascia alpina e prealpina centro orientale. A partire dalla tarda mattinata il flusso più secco da Nord determinerà attenuazione ed esaurimento delle piogge sulla parte occidentale della Regione, mentre nel pomeriggio anche la fascia orientale andrà incontro ad attenuazione e cessazione delle precipitazioni, assenti ovunque dal tardo pomeriggio.

La quota dello zero termico a circa 1800-2000 metri nella notte, andrà incontro a graduale calo, con valori che scenderanno a inizio mattinata a circa 1500 metri e in ulteriore calo a 1200 metri a metà giornata. Pertanto, il contributo nevoso si originerà prevalentemente nella finestra temporale tra le ore 6:00 e le ore 12:00 quando la perturbazione sarà in fase di attenuazione, e si tradurrà in pochi cm al suolo tra i 1000 e 1200 metri. A partire dalle prime ore del mattino di domani 02/12 sui settori occidentali della Regione i venti rinforzeranno da Nord, e persisteranno arealmente moderati anche per tutta la seconda parte della giornata e saranno in attenuazione solo in tarda serata. Sui settori pedemontani e di pianura occidentale valori medi areali tra 45 km/h, con raffiche possibili attono a 70 km/h, moderati anche sulla fascia di bassa pianura sebbene meno intensi; sui rilievi venti da moderati a forti da Nord con raffiche che sulle creste di confine potranno superare i 90 km/h".