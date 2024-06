Le incredibili foto dei fulmini su Lecco

Incredibili: difficile definire diversamente le foto dei fulmini su Lecco che sono state scattate e poi postate in rete da Sandro Sacarpetta. Carpe diem! E il fotografo, al quale vanno in nostri (e non solo) complimenti, lo ha saputo fare cogliendo l'attimo e immortalando perfettamente una vera e propria scarica di saette su Lecco.

Fulmini su Lecco

Le foto dei fulmini su Lecco sono state scattate nella serata di ieri, sabato 22 giugno 2024, durante l'ennesimo temporale che cha colpito il territorio. Fortunatamente, a differenza del nubifragio di venerdì sera, che ha provocato danni in buona parte della provincia di Lecco, il violento evento della serata di ieri ha provocato meno disagi, ma ha regalato uno spettacolo allo stesso tempo meraviglioso ed inquietante.

Il meteo di oggi

Cosa ci riserva il meteo per la giornata di oggi, domenica 23 giugno 2024? "Gran parte dell'Europa è interessata da una vasta struttura depressionaria che ci regala instabilità diffusa sia oggi che nei prossimi giorni con associato calo termico - spiegano gli esperti di Meteo Val San Martino - Oggi cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi/coperti. Precipitazioni deboli o moderate, localmente anche di forti intensità nell'arco del giorno intervallate da pause asciutte. Dalla mezzanotte abbiamo registrato accumuli pari a 21.8 mm a Capanna Monza e 15.8 mm a San Marco Coldara"

E la colonnina di mercurio? "Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico in calo fino a 3100 metri. 8.1°C la minima registrata a Passo di Valcava, 15.1°C a Olginate. Venti da ovest nordovest in rotazione dal mattino da nordest, da a moderati o localmente forti".