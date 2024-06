Nubifragio su Lecco: come previsto dalla Protezione Civile regionale, che aveva emesso un bollettino di allerta meteo arancione, nella serata di oggi, venerdì 21 giugno 2024, una violenta ondata di maltempo ha colpito la nostra provincia e buona parte del territorio lombardo.

Nubifragio su Lecco: mezz'ora di delirio, danni e disagi

Il nubifragio su Lecco e provincia ha causato gravi disagi e danni in diverse zone. Attualmente, i vigili del fuoco hanno registrato oltre duecento richieste di soccorso tecnico urgente da parte dei cittadini in Lombardia. A Lecco, in molte zone del capoluogo è saltata la corrente elettrica. Blackout anche a Civate.

Impressionanti le immagini che arrivano dal territorio, da Bellano a Oggiono, passando per Valmadrera, Garlate e anche la Valsassina dove per altro si è verificata una violenta grandinata: strade come fiumi, smottamenti e cascate. Torrenti osservati speciali gonfi e impetuosi.

A Oggiono è franata una porzione di muro di Villa Sironi in via Roncaccio.

Allagato un tratto di Statale 36 in direzione Sondrio.

Sott'acqua anche lo svincolo di Mandello.

"Ennesimo violentissimo temporale. Fortunatamente solo qualche piccolo disagio, ma nessun danno, e come sempre i volontari della nostra Protezione Civile sul campo a dare una mano e a perlustrare il territorio - spiegano dal Comune di Garlate - Una sicurezza per tutto il paese! Grazie infinite per il vostro instancabile lavoro!"

Critica la situazione anche nella Brianza lecchese. A Casatenovo e in particolar modo a Rogoredo, le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi. Monta anche la rabbia dei residenti. "Oltre ai ladri non siamo più sicuri nemmeno tutte le volte che arrivano queste bombe d'acqua che oramai non sono più eccezioni.... Noi siamo stufi di questa situazione e vorrei che il video che mando ora arrivasse al sindaco che oramai da anni conosce la situazione ma nulla cambia".

Impressionanti anche le immagini di Barzanò, dove la piazza del Mercato si è trasformata... in una vera e propria piscina.

Decisamente sfortunato l'esordio dello street food sempre a Barzanò: le forti raffiche di vento miste alla fitta pioggia hanno sferzato i truck e fatto desistere molti barzanesi che volevano concedersi una serata all'insegna del cibo di strada.

Nel giro di mezz'ora la situazione è tornata alla normalità, ma sono state numerose le chiamate ai Vigili del fuoco per allagamenti e disagi vari.

La situazione in Lombardia

Le province maggiormente colpite da questo evento meteorologico, oltre a Lecco, sono Milano, Bergamo e Pavia, dove si sono verificati numerosi episodi di allagamenti, caduta di piante e tetti lesionati a causa della forza del vento e delle intense piogge.

A Milano, oltre alle decine di chiamate per allagamenti e alberi pericolanti, i pompieri sono stati allertati una pianta di circa 20 metri caduta al suolo nei pressi del Cimitero Monumentale.

L’albero ha tranciato le linee tramviarie 12 e 14. L'albero, per altro, è caduto anche nel cortile interno di un centro sociale dove in quel momento si trovavano alcune persone rimaste fortunatamente illese. Vigili del fuoco ed Ente Parco Giardino sono intervenuti per rimuovere la pianta e per mettere in sicurezza la zona.