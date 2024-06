Allerta meteo arancione confermata su Lecco: possibili forti grandinate

La sala operativa della Protezione civile regionale aveva messo già in guardia ieri annunciando, per il pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno 2024, un forte peggioramento delle condizioni meteo. E nel primo pomeriggio di oggi allerta meteo arancione è stata confermata su Lecco. E non solo.

Allerta meteo arancione confermata su Lecco

"l transito sulla regione di un'onda depressionaria da Ovest verso Est nel corso della seconda parte della giornata di oggi 21/06 determinerà un marcato aumento dell'instabilità atmosferica con formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità. Più in dettaglio, dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento dell'instabilità a partire da Ovest con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi; possibile il locale interessamento anche delle zone di alta pianura, mentre restano poco probabili e al più isolati i fenomeni sulle zone di bassa pianura e Appennino" recita il documento di allerta.

Possibili forti grandinate "Tra il tardo pomeriggio e la prima serata (dalle ore 17 alle ore 22 circa) si concentra il livello di pericolo temporali più elevato e più esteso, in particolare riguardo alla possibilità di grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento (possibili fino a 80 - 100 km/h). Fenomeni in generale esaurimento entro la tarda serata. In area alpina e prealpina i passaggi temporaleschi ripetuti, o il possibile carattere di stazionarietà e persistenza su zone molto circoscritte di qualche cella temporalesca, potranno portare possibili accumuli locali fino a 80-100 mm".

Le previsioni per domani

"Per la giornata di domani 22/06 condizioni in prevalenza stabili nella prima parte del giorno con bassa probabilità di precipitazioni. Dal pomeriggio e soprattutto in serata probabili nuove precipitazioni, in generale deboli, possibili su tutta la regione, ma più insistenti sulle zone alpine e prealpine. Dalla metà del pomeriggio alla prima serata sarà possibile qualche rovescio temporalesco con locali rinforzi del vento".