Dopo giorni di caldo intenso, arriva una graduale svolta sul fronte meteorologico. L’alta pressione che ha dominato sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo inizia infatti a indebolirsi, favorendo l’arrivo di correnti atlantiche più fresche che porteranno anche sulla Lombardia un progressivo calo delle temperature e un aumento dell’instabilità.

Il caldo allenta la presa: temperature in calo e tornano pioggia e instabilità

«Le temperature inizieranno gradualmente a diminuire e nei prossimi giorni torneranno su valori più in linea con il periodo», spiegano gli esperti di Meteo Valle San Martino, annunciando la fine della lunga fase di caldo intenso.

Per la giornata di oggi, domenica 19 luglio 2026, in provincia di Lecco il cielo si presenterà inizialmente prevalentemente nuvoloso, con tendenza a schiarite fino a risultare sereno o poco nuvoloso nel corso della mattinata. Nel pomeriggio è invece atteso un nuovo aumento della nuvolosità, soprattutto lungo i rilievi.

Non si escludono precipitazioni localizzate al primo mattino, mentre tra il pomeriggio e la sera saranno possibili rovesci sui rilievi e nelle aree a ridosso delle montagne.

Le temperature sono previste in diminuzione: le minime registrate nelle zone monitorate oscillano tra i 15,8 gradi di Valcava e i 20,3 gradi di Calolziocorte e Vercurago. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.000 metri, mentre i venti soffieranno deboli dai quadranti sud-orientali, con successiva rotazione a ovest.

Lo scenario resterà dinamico anche nella giornata di domani. «Tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio e deboli piogge in serata», concludono da Meteo Valle San Martino, confermando un progressivo ritorno a condizioni climatiche più gradevoli e tipicamente estive.