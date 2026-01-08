Gelo a Lecco, tra disagi e meraviglia lo spettacolo delle nostre montagne ghiacciate negli scatti di MVSM

La morsa del gelo che in questi giorni sta attanagliando anche la provincia di Lecco crea qualche disagio, tra strade ghiacciate e batterie delle auto che faticano a partire. Ma allo stesso tempo regala scenari spettacolari, come dimostrano gli scatti delle nostre montagne realizzati dagli esperti di Meteo Val San Martino durante le festività che si sono appena concluse.

Cosa ci aspetta nelle prossime ore? Una perturbazione atlantica si avvicinerà all’arco alpino, portando nevicate sui versanti esteri delle Alpi, in Francia, Svizzera e sulle aree di confine italiane, comprese le Alpi Retiche lombarde. Sui nostri territori, invece, si avrà solo un aumento della nuvolosità e un leggero rialzo delle temperature.

La giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con un progressivo aumento della nuvolosità dal pomeriggio fino a un cielo coperto in serata.

Le temperature rimarranno sotto la media del periodo, sebbene in montagna si registrerà un leggero aumento e, a causa della copertura nuvolosa della prossima notte, anche i valori minimi subiranno un rialzo. Lo zero termico, infatti, salirà da 0 a circa 800 metri nelle ore centrali della giornata.

Il vento sarà debole, con provenienza nord-ovest in montagna e occidentale nelle zone di pianura.

Stamattina, secondo la rete delle stazioni meteorologiche di Val San Martino, le temperature minime registrate risultano decisamente sotto la media del periodo, con valori compresi tra i -9,1 °C di Pontida e i -2,7 °C della Coldara a Torre de’ Busi.