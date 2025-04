Dopo una breve pausa, torna il maltempo su Lecco e provincia. La Protezione Civile regionale ha emesso oggi, martedì 22 aprile 2025, una nuova allerta meteo gialla valida per le prossime ore e per la giornata di domani, mercoledì 23 aprile.

Dopo la tregua in arrivo ancora maltempo: nuova allerta meteo su Lecco

Nella restante parte della giornata odierna sono attese precipitazioni deboli soprattutto a ridosso dei rilievi, con fenomeni più sporadici altrove. In serata, le piogge si estenderanno anche alla Pianura, con maggiore probabilità nei settori orientali, dove potranno manifestarsi rovesci o temporali.

Il limite delle nevicate si attesterà oltre i 2200 metri, mentre i venti soffieranno deboli sotto i 1500 metri.

Per domani le previsioni indicano precipitazioni già dalla notte, in particolare sui rilievi alpini e nei settori orientali della Pianura. Dal pomeriggio, le piogge diventeranno più diffuse, intensificandosi soprattutto tra la fascia prealpina e l’alta Pianura, in particolare nel settore occidentale della regione.

Attesi anche rovesci e temporali, con un limite neve attorno ai 2000 metri. I quantitativi di pioggia potranno raggiungere i 35 mm nelle 24 ore sulla fascia prealpina, con punte locali fino a 65 mm. Più contenuti, invece, gli accumuli previsti nelle restanti zone.

I venti saranno deboli da est in pianura, mentre in montagna (sotto i 1500 metri) soffieranno deboli dai quadranti meridionali, con un possibile rinforzo in serata.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile tornerà ad aggiornare la situazione domattina, mercoledì 23 aprile, analizzando i nuovi scenari previsionali per rivalutare i codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata.