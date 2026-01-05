Un’ampia saccatura depressionaria proveniente dalla Scandinavia sta favorendo l’afflusso di aria fredda di origine artica sulle nostre regioni. Le temperature restano al di sotto della media stagionale, con condizioni invernali pronunciate ma senza precipitazioni significative.

Clima decisamente invernale: freddo in aumento

Nel corso della giornata di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, la nuvolosità sarà variabile, caratterizzata da velature e cielo prevalentemente soleggiato. Il freddo è particolarmente intenso in quota: lo zero termico si attesta intorno ai 600 metri, mentre le minime registrate questa mattina, secondo gli esperti di Meteo Val San Martino hanno raggiunto valori significativi, come -5,9°C a Passo di Valcava, -7,1°C a Pontida Ovest e -3,2°C a Calolziocorte.

Le temperature massime in pianura rimarranno piuttosto basse, intorno ai 4°C per oggi, lunedì 5 gennaio, e circa 5°C per domani, martedì 6.

A partire da mercoledì 7 gennaio, una breve rimonta anticiclonica porterà cieli prevalentemente sereni per l’intera giornata, pur mantenendo temperature stazionarie. Tuttavia, da giovedì 8 gennaio è previsto un nuovo approfondimento di un’area depressionaria da nord-ovest, che apporterà maggiore umidità sulla regione. Al momento, le precipitazioni significative non sono previste.

La ventilazione rimarrà debole o molto debole per tutto il periodo, con possibili raffiche più intense sui rilievi, in particolare sulle Alpi Retiche nella giornata di giovedì 8.

In sintesi, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un clima decisamente invernale, con freddo intenso e giornate generalmente soleggiate, salvo temporanee velature e rinforzi di vento sui monti.