L’ondata di caldo non concede tregua alla provincia di Lecco. La situazione meteorologica resta infatti sostanzialmente invariata, con l’anticiclone africano che continua a dominare sull’Europa centro-occidentale, mantenendo condizioni di tempo stabile e temperature decisamente elevate anche sul territorio lecchese.

Caldo senza tregua: l’anticiclone africano continua a dominare sul Lecchese

Secondo l’aggiornamento diffuso oggi, giovedì 16 luglio 2026, da Meteo Val San Martino, “la situazione continua a rimanere immutata con l’anticiclone africano che domina l’Europa centro occidentale e porta sui nostri territori una forte ondata di calore”.

La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto in serata è previsto un aumento della nuvolosità, che potrebbe favorire “la possibilità di qualche isolato e veloce temporale all’alba di domani”, fenomeni che, se dovessero svilupparsi, saranno comunque di breve durata e localizzati.

Le temperature rimarranno stabili e ben al di sopra della media del periodo, confermando un quadro tipicamente estivo e particolarmente caldo. Anche lo zero termico si manterrà su quote elevate, attestandosi intorno ai 4.200 metri.

La ventilazione sarà debole, con direzione variabile sia in pianura sia in montagna, e non contribuirà ad attenuare la sensazione di caldo.

Le rilevazioni della rete di stazioni meteorologiche della Val San Martino registravano questa mattina temperature minime comprese tra i 21,8°C di Olginate e i 17,1°C del Passo Valcava e San Gottardo, confermando una notte particolarmente mite anche nelle aree di fondovalle.