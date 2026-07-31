La morsa del caldo non concede tregua sulla provincia di Lecco. Secondo l’aggiornamento diffuso oggi, venerdì 31 luglio 2026, da Meteo Valle San Martino, «continua la forte avvezione di aria calda sulle nostre regioni garantita dalla presenza del promontorio anticiclonico di matrice africana», una configurazione che sta mantenendo temperature elevate anche durante le ore notturne.

Caldo africano senza tregua su Lecco: notti tropicali e rischio temporali in serata

Le cosiddette notti tropicali proseguono infatti anche in quota, con valori che non scendono sotto i 20 gradi. Il dato più significativo arriva da Passo di Valcava, a 1.337 metri di altitudine, dove la temperatura minima registrata è stata di 21,3°C.

Anche la giornata di oggi si presenta molto calda, afosa e soleggiata. Tuttavia gli esperti invitano a non abbassare la guardia. «Deboli correnti instabili unite a un lieve cedimento del geopotenziale potrebbero contribuire in serata allo sviluppo di locali temporali, soprattutto a ridosso dei rilievi ma anche con sconfinamenti alle pianure sottostanti».

I fenomeni, seppur localizzati e di rapida evoluzione, potrebbero risultare anche intensi. «Potremo quindi assistere a locali e veloci rovesci anche di moderata e forte intensità con possibilità di grandinate e raffiche di vento. Prestare attenzione!», avverte Meteo Valle San Martino.

Sul fronte delle temperature, è previsto un ulteriore lieve aumento, con lo zero termico che si porterà intorno ai 4.500 metri. Tra i valori rilevati, oltre ai 21,3°C di minima a Passo di Valcava, spiccano i 25,7°C registrati a Olginate.

La ventilazione resterà debole, con venti in quota da deboli a moderati dai quadranti sud-occidentali, mentre al suolo prevarranno le brezze, destinate a rinforzare localmente durante gli eventuali temporali serali. Da segnalare infine anche una qualità dell’aria non ottimale, con un debole rimescolamento atmosferico e valori giudicati scadenti dalle centraline AirQuality di Valmadrera e Arlate di Calco.