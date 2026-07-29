La morsa del caldo è destinata a intensificarsi ulteriormente sulla provincia di Lecco. Secondo le previsioni di Meteo Val San Martino, l’alta pressione africana continuerà infatti a rafforzarsi nei prossimi giorni, portando temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Caldo africano senza tregua: «Picco tra venerdì e sabato»

«Le temperature risulteranno al di sopra della media del periodo, raggiungendo sembrerebbe ad ora un picco nella giornata di venerdì e sabato», spiegano gli esperti. E, almeno per il momento, non si intravede alcun cambiamento significativo: «Per una rinfrescata, anche nel lungo termine, non si vede una via d’uscita».

La giornata di oggi, mercoledì 29 luglio 2026, si è aperta con una mattinata caratterizzata da una diffusa copertura nuvolosa, che limiterà a tratti l’azione del sole. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, le schiarite diventeranno via via più ampie, pur con il permanere di una nuvolosità sparsa. Non sono previste precipitazioni.

Le temperature continueranno a salire, con valori massimi che raggiungeranno i 34-35 gradi nelle aree di pianura, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 4.500 metri di quota, segno della presenza di una massa d’aria particolarmente calda.

I venti si manterranno deboli e a regime variabile sia in pianura sia in montagna, contribuendo a rendere ancora più intensa la sensazione di caldo.