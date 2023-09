La bomba d'acqua, anzi i ripetuti violenti scrosci temporaleschi che si sono abbattuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 settembre 2023, su Lecco e provincia hanno creato non pochi danni e disagi. La perturbazione era annunciata tanto che ieri la sala operativa della Protezione civile regionale aveva emesso una allerta meteo arancione.

Bomba d'acqua su Lecco: strade e cantine allagate. Esonadato il Caldone

Una trentina gli interventi di soccorso tecnico urgente compiuti dai Vigili del fuoco.

Cantine allagate, taverne pure, per non parlare delle strade che si sono trasformate in veri e propri torrenti. E a proposito di torrenti l'amministrazione Comunale di Lecco ha reso noto il passaggio pedonale di via Porta è temporaneamente chiuso a causa della fuoriuscita del torrente Caldone.

Il capoluogo ma non solo. Particolarmente colpita la zona dell'olginatese e della Valle San Martino dove sono stati diversi i piani interrati delle abitazioni ad essere invasi dall'acqua.

Strade trasformate in enormi pozzanghere anche nel Meratese, in particolare nella zona di Robbiate.

Fiumi di fango e acqua in via Stelvio a Merate e anche nella zona del Molinetto di Calco il passaggio della bomba d'acqua ha lasciato situazioni decisamente critiche.

Cosa prevede il meteo domani

"Per la giornata di domani 23/09 il transito del fronte freddo dell'intensa perturbazione atlantica, porterà precipitazioni sparse sulla regione e in particolare nelle prime 12 ore della giornata - si legge nel bollettino della Protezione Civile - I fenomeni tenderanno successivamente a confinarsi sui settori orientali risultando progressivamente più deboli, fino al definitivo esaurimento entro sera. Nelle prime 8-10 ore del giorno sono previsti temporali per lo più di moderata intensità, più probabili e diffusi sui settori prealpini e di alta pianura".