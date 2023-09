Allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo arancione per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico per la provincia di Lecco e non solo.

Allerta meteo arancione per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico

"Per la giornata di oggi, giovedì 21 settembre 2023 si attendono condizioni instabili con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e/o temporale, con maggior interessamento dei settori alpini e prealpini. Tendenza all'intensificazione delle precipitazioni verso sera

a partire dai settori di Nord-Ovest" si legge nel documento di allerta meteo arancione.

Le previsioni per domani

"Per la giornata di domani, venerdì 22 settembre 2023 si attendono condizioni marcatamente perturbate, con precipitazioni intense fin dalla notte da sparse a diffuse. Saranno maggiormente interessati i settori alpini, prealpini e di alta pianura. Le precipitazioni insisteranno per gran parte della giornata, dapprima sui i settori occidentali di Alpi e di Prealpi, quindi in rapida estensione anche ai restanti settori centro-orientali di Alpi e di Prealpi e parte della Pianura. Si segnala inoltre l’interessamento marginale sparso di Appennino e di bassa pianura. Da metà pomeriggio-sera tendenza all'attenuazione. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale"

"Attesi venti prevalentemente dai quadranti orientali e meridionali: in pianura deboli a tratti moderati; in montagna sotto i 1500 inizialmente moderati o forti, in giornata tendenza all'attenuazione"

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 22/09 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.