Bomba d'acqua in Valtellina: frane ed evacuazioni. Allerta gialla su Lecco

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 giugno, un violento temporale, una vera e propria bomba d'acqua ha colpito il territorio di Valdisotto, in Valtellina, provocando smottamenti e scenari critici.

Bomba d'acqua un Valtellina: frane ed evacuazioni. Allerta gialla su Lecco

L’evento ha interessato una zona già duramente colpita dall’alluvione del 1987. Una colata di detriti proveniente dalla Val Novalena ha interrotto la circolazione lungo la Strada Provinciale 27, tra le frazioni di Tola e Aquilone, costringendo alla chiusura dell’arteria stradale.

Come riportano i colleghi di Primasondrio.it alcuni residenti di Tola sono stati evacuati con l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto stanno intervenendo le unità fluviali e il GOS (Gruppo Operativo Speciale) del comando di Sondrio, coadiuvate da squadre di emergenza giunte da altre province lombarde tra le quali la nostra. Dal Comando di Lecco 9 Vigili del fuoco sono partiti per la provincia di Sondrio per l'emergenza meteo. Inoltre in posto si è recato un funzionario tecnico del comando di Lecco per supportare il coordinamento delle operazioni di soccorso.

Non si segnalano feriti, ma l’allerta resta alta.

In vigore invece a Lecco una allerta meteo gialla. Secondo il bollettino emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per la giornata di oggi, martedì 1 luglio 2025. si prevede l'innesco di rovesci temporaleschi. La localizzazione dei temporali e la loro tempistica

di sviluppo saranno molto condizionati dalla circolazione atmosferica a scala locale e regionale e pertanto la previsione risulta molto incerta: le maggiori probabilità di innesco dei nuclei temporaleschi si colloca tra il tardo mattino ed il primo pomeriggio sulle Zone montane (Alpi, Prealpi e Appennino) con interessamento delle Zone di Pianura in una seconda fase, più probabile dal pomeriggio. Fenomeni meno probabili o in esaurimento nel corso della serata.