Uno spettacolo magnifico quello regalato dal meteo questa mattina, mercoledì 6 marzo 2024: arcobaleno e neve sui monti e Lecco diventa una cartolina.

Arcobaleno e neve, che spettacolo su Lecco

Le piogge cadute abbondantemente tra la serata di ieri e questa notte sulle nostre vette si sono trasformate in abbondanti nevicate che hanno imbiancato ulteriormente le cime. E questa mattina il sole che ha tentato di far capolino tra le nuvole ha regalato a tutti un magnifico arcobaleno.

Ma ora cosa ci attende dal meteo? " L'allontanamento della struttura depressionaria più attiva lascia una circolazione sinottica debole sulla regione: giovedì più soleggiato e asciutto, ma dalla sera di venerdì una perturbazione in avvicinamento dal Nord Atlantico porterà nuove precipitazioni, in intensificazione nel fine settimana" spiegano da Arpa Lombardia.

Il meteo oggi

Stato del cielo: ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con intermittenti e irregolari schiarite nella prima parte della giornata.

Precipitazioni: diffuse da deboli a moderate nella notte, in attenuazione e parziale esaurimento tra mattino e pomeriggio, in cessazione ovunque in serata. Neve oltre 1000-1200 metri, non escluse a quote lievemente inferiori in Appennino.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime in calo. In pianura minime tra 5°C e 7°C, massime tra 11°C e 13°C.

Zero termico: a circa 1400 metri nella notte o a quote inferiori a 1100 metri in Appennino, in lieve risalita nel corso della giornata.

Venti: al mattino moderati orientali in pianura, in montagna da nord; in attenuazione dal pomeriggio.

Domani