Sebbene nuovi temporali siano in arrivo, Lecco, almeno per questa volta considerato i danni causati dal maltempo negli ultimi giorni, dovrebbe essere fuori dal cosiddetto. Ameno secondo il bollettino meteo diffuso dal pomeriggio di oggi, martedì 25 giugno 2024, dalla sala operativa della Protezione civile regionale.

Ancora temporali ma Lecco "fuori dall'occhio del ciclone"

Il clou del maltempo infatti dovrebbe colpire la zona est della Lombardia ed in particolare il sud est.

"Persiste sul Nord Italia un esteso nucleo depressionario centrato sul Tirreno, che veicola flussi orientali nelle quote medio basse. Ciò determinerà nel pomeriggio di oggi 25/06 condizioni instabili, con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco, più organizzate sulla parte centro orientale di pianura e sulla fascia prealpina. Altrove saranno possibili piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale, ma con probabilità molto bassa di eventi intensi. La fase perturbata si protrarrà nelle ore serali con maggior probabilità sui settori orientali di pianura, sebbene irregolari piogge o locali rovesci temporaleschi non sono esclusi anche ai rilievi prealpini e Appennino. Venti orientali moderati fino a metà pomeriggio sulla bassa pianura orientale e Appennino, altrove deboli" si legge nel bollettino della Protezione civile.

Le previsioni per domani

"Persisterà anche per la giornata di domani 26/06 il minimo depressionario sul Centro-Nord Italia, con progressiva traslazione nel pomeriggio verso l'Adriatico. Nella prima parte della giornata e fino al tardo pomeriggio persisteranno condizioni a tratti instabili, con precipitazioni irregolari sparse nella notte sulla pianura orientale e parte pedemontana e prealpina centro occidentale. Dal mattino fenomeni in attenuazione ed esaurimento in pianura e in attivazione su Appennino e fascia alpina e prealpina, dove saranno da sparse a diffuse tra mattinata e metà pomeriggio. A inizio serata attenuazione ed esaurimento delle piogge ovunque".

Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani 26/06 per l'aggiornamento dei codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata.