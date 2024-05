Ancora pioggia, ancora una allerta meteo su Lecco. Una costante ormai in questo infinito mese di maggio che ha fatto sembrare la primavera simile ad un autunno.

Ancora pioggia, ancora allerta meteo su Lecco

"Nelle prime ore di giovedì 30 maggio 2024 previsti rovesci sparsi o locali temporali sulle zone occidentali, in lenta estensione verso le zone di pianura centrali ed orientali" si legge nel documento di allertamento emesso dalla sala operativa della Protezione Civile regionale .

"Tra il primo pomeriggio e la serata si attendono nuovi rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in estensione verso le zone di pianura, con locali picchi di precipitazione tra 40 e 60 mm/12h. Dalla tarda serata probabile intensificazione delle precipitazioni sulle zone di pianura occidentali e centrali e sulle zone prealpine. I fenomeni convettivi più intensi e diffusi sono attesi dal pomeriggio. Ventilazione generalmente debole, in moderato rinforzo da Est in pianura dalla serata".

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di oggi i nuovi scenari previsionali e i dati registrati sul territorio per l'aggiornamento dei codici di allerta validi a partire dalla seconda metà della giornata.