Allerta meteo: temporali forti per tutta la notte e tempo instabile anche domani

Allerta meteo dalla Protezione Civile. Da stasera e per tutta la notte rischio temporali forti e il tempo rimarrà instabile anche nella giornata di domani, lunedì 26 luglio.

Allerta meteo, la Protezione Civile lancia l'allarme

La giornata di oggi, domenica 25 luglio, come riportato anche su primamerate, è stata caratterizzata fa forti temporali e grandinate che hanno colpito in particolare alcune zone del Lecchese. Il sottopassaggio ferroviario di Calolzio allagato e i tombini fuori uso con strade allagate nell'area di Sirtori, con la Sp51 ricoperta da fogliame, come testimoniano le foto, sono emblematiche di questa giornata solo teoricamente estiva. Ora l'allerta meteo si estende anche a domani, lunedì 26 luglio, con tempo instabile fino a martedì 27 luglio.

Il comunicato di allerta meteo

"Per la giornata di oggi 25/07, permangono condizioni di marcata instabilità con precipitazioni a prevalente carattere convettivo. Nel corso del pomeriggio-sera rovesci e temporali con linee di propagazione Sudovest-Nordest, transiteranno sulla regione. Maggiormente interessati e più insistenti sui settori centro-occidentali, in particolare di fascia alpina, prealpina e di alta pianura. Fenomeni localmente di forte intensità possibili ovunque. Venti nei bassi strati dai quadranti occidentali o settentrionali, con rinforzi in serata su mantovano. Venti in quota dai quadranti meridionali, con raffiche su fascia alpina e prealpina fino a 65 km/h circa.

Per la giornata di domani 26/07, ancora condizioni di marcata instabilità con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Nella prima parte della giornata interessata ancora prevalentemente a carattere sparso la fascia alpina, prealpina e pianura occidentale. Dal pomeriggio fenomeni tendenti a diffusi, ma in spostamento verso Sud-Est, andando così ad interessare anche i restanti settori di Pianura e Appennino. Fenomeni localmente di forte intensità possibili ovunque. Venti in quota dai quadranti meridionali, con raffiche nel pomeriggio su fascia alpina e prealpina fino a 60 km/h circa.

Per Martedì 27/07 persistono condizioni di marcata instabilità su tutta la regione".

Allerta arancione a Lecco: rischio temporali forti

Per la province di Lecco si prospetta uno scenario di rischio temporali forti da allerta arancione. In questo caso, ciò che ci si può aspettare è un'elevata probabilità di fenomeni diffusi e/o persistenti, dovuti a piogge intense, frequenti fulminazioni, grandinate, raffiche di vento (PERICOLO ALTO). Si richiede quindi massima attenzione e cautela, evitando di uscire o immettersi in strada se non strettamente necessario.

I dati della Protezione Civile