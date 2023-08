Allerta meteo rossa su Lecco: massima attenzione. 104 mm di pioggia in 24 ore

Dopo la pioggia battente di questa notte peggiora la situazione meteo su Lecco tanto che la Sala operativa della Protezione civile regionale ha innalzato codici di rischio emettendo una allerta meteo rossa su Lecco. Palazzo Bovara ha reso noto che maltempo la funivia per i Piani di Erna resterà chiusa per tutta la giornata di oggi, lunedì 28 agosto.

Diversi gli interventi già compiuti dai vigili del fuoco come a Dervio, in via Corte di giustizia dove una pianta è franata colpendo un'auto. Fortunatamente nessuno risulta ferito.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 73 mm di piaggia nella provincia di Milano, 76 mm in quella di Brescia, 84 mm nella provincia di Como, 92 mm in provincia di Bergamo. Ed ancora 104 mm nella provincia di Lecco, 120 mm nella provincia di Sondrio, 151 mm nella provincia di Varese. Nel varesotto e in Valchiavenna, in particolare, nelle ultime 48 ore, sono caduti oltre 200 mm di pioggia.

"Desidero ancora una volta ringraziare l'impagabile lavoro di tutte le forze in campo - ha dichiaratoassessore regionale alla Protezione Civile e Sicurezza, Romano La Russa, che con professionalità e dedizione davvero eccezionale hanno gestito situazioni complesse sull'intero territorio regionale. Alla Protezione Civile, ai Vigili del fuoco, passando per tutte le Forze dell'ordine e più in generale a chi ha contribuito a sostenere le popolazioni colpite, va riconosciuto il merito di aver arginato l'ondata di maltempo. Continueremo a monitorare la situazione costantemente".

Allerta meteo rossa su Lecco: massima attenzione

"Per tutto il resto della giornata di oggi 28/08 sono attese precipitazioni da moderate a forti anche carattere convettivo, possibili su tutta la Regione, ma con distribuzione spaziale irregolare - si legge nel documento di allerta emesso oggi, lunedì 28 agosto 2023 - Le precipitazioni saranno in graduale attenuazione ed esaurimento dal tardo pomeriggio-sera sui rilievi alpini e prealpini, altrove ancora moderate ed in prosecuzione nella notte successiva. Sono inoltre attesi temporali di forte intensità, meno probabili nel pomeriggio sulla fascia alpina".

Possibili trombe d'aria

"Si attendono fenomeni di grandine sulla pianura orientale e si segnala la possibilità di trombe d'aria. Per buona parte della giornata saranno possibili venti diffusamente da moderati a forti a rotazione ciclonica associati al sistema perturbato a scala sinottica, con intensificazioni a carattere di raffica sui settori meridionali ed occidentali: valori medi orari tra 20 e 50 km/h, ma non sono esclusi locali e brevi raffiche fino a 80-100 km/h. I venti saranno in parziale attenuazione in serata sulla pianura centro-orientale ma in intensificazione sul Nordovest, in particolare in Valchiavenna".

Le previsioni per domani

"Per la giornata di domani 29/08 sono attese precipitazioni da deboli a moderate sui settori orientali, Appennino e bassa pianura occidentale nelle prime 12 ore, mentre nel pomeriggio non si escludono isolati rovesci o temporali di debole o moderata intensità sui settori orientali. Sono previsti venti nella notte ancora da moderati a forti sul Nordovest ed alta pianura occidentale e sulle Alpi in quota".