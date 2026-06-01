Allerta meteo nel Lecchese: attesi temporali intensi e forti piogge per il 2 giugno

Per il Lecchese e l'area del Lario sono attese precipitazioni localmente molto forti e persistenti, soprattutto nelle ore notturne e del primo mattino. Le stime indicano possibili accumuli di pioggia compresi tra 60 e 80 millimetri nell'arco di sei ore, con quantitativi complessivi che potrebbero superare i 100 millimetri nelle 24 ore.

La Protezione Civile della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali che interessa anche il territorio della provincia di Lecco, in vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto tra la notte e la giornata di martedì 2 giugno 2026.

Allerta meteo gialla nel Lecchese: attesi temporali intensi e forti piogge per il 2 giugno

Per il resto della giornata di oggi, lunedì 1° giugno, il quadro meteorologico si manterrà generalmente stabile grazie al rapido transito di un promontorio anticiclonico. Tuttavia, sui settori orientali della regione, compresa l’area prealpina, non si esclude lo sviluppo di brevi rovesci e occasionali temporali nelle ore pomeridiane. Previsto inoltre un moderato rinforzo del vento da est, con raffiche che potranno raggiungere i 40 chilometri orari.

La situazione cambierà sensibilmente nella notte tra lunedì e martedì. Secondo le previsioni regionali, i primi rovesci e temporali interesseranno le Alpi e le Prealpi occidentali, con particolare attenzione all’Alto Lario e alla Valchiavenna. Nel corso della mattinata di martedì i fenomeni si estenderanno rapidamente a gran parte della Lombardia, con precipitazioni a carattere temporalesco anche di forte intensità.

Per il Lecchese e l’area del Lario sono attese precipitazioni localmente molto forti e persistenti, soprattutto nelle ore notturne e del primo mattino. Le stime indicano possibili accumuli di pioggia compresi tra 60 e 80 millimetri nell’arco di sei ore, con quantitativi complessivi che potrebbero superare i 100 millimetri nelle 24 ore.

Oltre alle piogge intense, i temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento e, localmente, da grandinate. Un secondo impulso perturbato è atteso nel pomeriggio di martedì, con nuovi rovesci in transito da ovest verso est.

La Protezione Civile invita la popolazione alla prudenza, evitando soste in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree soggette ad allagamenti, e raccomanda di prestare particolare attenzione agli aggiornamenti delle previsioni meteo nelle prossime ore.

Resta comunque una moderata incertezza sulla localizzazione esatta dei fenomeni più intensi, trattandosi di una perturbazione a prevalente carattere convettivo.